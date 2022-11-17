Kocaeli’de şüpheli çanta paniği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta panik oluşturdu. Fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi İnönü ve Alemdar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda siyah kadın çantası gören vatandaşlar panik olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye çağırılan bomba uzmanı özel kıyafetini giyip çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın içi boş çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.