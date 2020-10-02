Kocaeli’de suç makinesi 6 hırsız yakalandı
KOCAELİ’DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI BULUNAN 6 HIRSIZ, POLİS EKİPLERİNİN İSTANBUL VE BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI. SUÇ MAKİNESİ HIRSIZLARDAN 4’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Kocaeli’de meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanan 6 şahıstan 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli’de meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına karışan 4 hırsız tutuklandı. Hırsızlık olayları Gölcük ve Gebze ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük ve Gebze ilçelerinde 9 ayrı adreste hırsızlık olayı meydana geldi. Olayların ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu, hırsızlık şüphelisi 6 şahıs, Bursa ve İstanbul’da yapılan operasyonlarla yakalandı.
Hırsızlar suç makinesi çıktı
Gözaltına alınan şahıslardan N.F.’nin 21, G.İ.’nin 44, S.F.’nin 6, D.G.’nin 13, Ş.G.’nin 9 ve U.T.’nin ise 6 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda ise şahısların ikametlerindeki aramalarda hırsızlık suçundan elde ettikleri belirlenen eşyalara el konularak sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerden 4’ü tutuklandı
Polis merkezinde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç makinesi hırsızlardan N.F., G.İ., S.F. ve Ş.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.T. isimli şahıs 90 gün ev hapsi cezası alırken, D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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