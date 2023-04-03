Kocaeli’de son bir ayda uyuşturucudan 478 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin mart ayında yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 478 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin mart ayında il genelinde yaptığı 342 uygulama ve operasyon neticesinde 478 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 59’u tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 410’u ise serbest bırakıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 15 kilo 118 gram skunk, 2 kilo 365 gram esrar, 1 kilo 763 gram metamfetamin, 927 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram eroin, 61 adet ecstasy, 48 adet sentetik ecza, 17 adet captagon, 20 adet uyuşturucu hap, 52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza, 60 bin 770 TL para, 96 fişek, 8 hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.