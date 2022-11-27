Kocaeli’de seyir halinde tartışan iki otomobil sürücüsü çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde seyir halinde tartışmaya başlayan iki otomobil sürücüsü çarpıştı. Savrulan otomobiller yolcu indiren şehirlerarası otobüse çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 41 E 9633 plakalı Honda marka otomobil ile Ç.K. hakimiyetindeki 10 ACU 937 plakalı Fiat Marka otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlar birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak yolcu indiren A.G. idaresindeki 41 FU 441 plakalı Mercedes marka şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı. Ç.K. hakimiyetindeki otomobil ise aynı otobüse yandan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Ö.Ö., K.C.S., Ç.K. ve ismi bilinmeyen bir yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan S.T. ise ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada Honda marka araç kullanılamaz hale geldi, diğer otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten ilerlerken araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.