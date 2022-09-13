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Kocaeli’de sağanak yolları göle döndürdü
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı.
Asayiş 13.09.2022, 15:38
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran sağanak, bazı ilçelerde etkili oldu. Özellikle Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sağanak dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
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|6
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|5
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|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
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|9
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|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
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|4
|7
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|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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