banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Kocaeli’de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı.

Asayiş 06.06.2022, 15:04
Kocaeli’de sağanak aniden bastırdı, caddelerde su birikintileri oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı.

Kocaeli’de öğle saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Özellikle Körfez ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak sebebiyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Vatandaşlar ise sağanaktan sığınacak yer aradı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu