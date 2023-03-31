Kocaeli’de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün kaçakçılıkla mücadele dolayısıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.