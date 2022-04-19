Kocaeli’de PKK adına sansasyonel eylem hazırlığı yapan şahıs yakalandı

Kocaeli’de PKK/PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD’nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine titiz bir çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden kurulan özel ekip, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi. Kocaeli Belediyesi’ne ait halk otobüslerine saldırı arayışında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, 12 Nisan’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı ifadesinde, Suriye Rakka‘da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini belirtti. Şahıs ayrıca kendisine çekeceği her video karşılığında bin 500 dolar, yakacağı her araç için ise 5 bin dolar kazanacağının söylendiğini, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğinde terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Yakalanan şahsın bağlantılarına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.