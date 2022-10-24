Kocaeli’de petrol firmasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli’de Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan petrol firmasında meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Alanda zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Diğer ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın bölgesi dron ile havadan da görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.