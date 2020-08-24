Kocaeli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı
KOCAELİ’DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUKLARI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI. GEBZE İLÇESİNDE ANA CADDEDE OTOMOBİLİN ARKASINA TAKILAN PATENCİLER, YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ.
Kocaeli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kameralarına yansıdı. Gebze ilçesinde ana caddede otomobilin arkasına takılan patenciler, yürekleri ağızlara getirdi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde patenci gençlerin tehlikeli yolculukları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Ana cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile tutunarak yolculuk yapan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu ise seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.
Patenli 6 gencin tehlikeli yolculuğunu hayretle izlediler
Başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, görüntüleri çeken vatandaşlar, aracın arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençleri şaşkınlık içinde izliyor. Görüntüleri çeken vatandaş video kaydında, “Allah Allah. Şuna bak arkadaş ya. Sonra kaza oluyor, sonra ölüm oluyor. Böyle bir şey görülmedi arkadaşlar. 6 kişi arabanın arkasında gidiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşım” ifadelerini kullandı.
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