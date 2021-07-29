banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Kocaeli’de palet deposu alevlere telim oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depoda ekipler söndürme çalışması başlattı.

Asayiş 29.07.2021, 20:29
Kocaeli’de palet deposu alevlere telim oldu
banner502

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depoda ekipler söndürme çalışması başlattı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501