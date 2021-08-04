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Kocaeli’de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler il genelindeki ormanlarda hem karadan, hem de havadan drone destekli denetimler gerçekleştiriyor.

Asayiş 04.08.2021, 09:30
Kocaeli’de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler il genelindeki ormanlarda hem karadan, hem de havadan drone destekli denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kent genelindeki ormanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler hem karadan hem havadan denetleme yapıyor. Karadan devriye atarak denetim yapan ekipler bir yandan da ormanları drone ile havadan kontrol ediyor.
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