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Kocaeli’de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 10.08.2022, 14:10
Kocaeli’de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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