Kocaeli’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.