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Kocaeli’de orman yangınlarını önlemek için bir yasak daha geldi

İl genelinde ormanlara girmenin yasaklandığı Kocaeli’de, yangınların önlenmesi amacı ile bağ ve bahçe temizliğinde çöplerin yakılması yasaklandı.

Asayiş 31.07.2021, 12:29
Kocaeli’de orman yangınlarını önlemek için bir yasak daha geldi
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İl genelinde ormanlara girmenin yasaklandığı Kocaeli’de, yangınların önlenmesi amacı ile bağ ve bahçe temizliğinde çöplerin yakılması yasaklandı.

Kocaeli’de ormanlara girmenin ve havai fişek atılmasının ardından, bağ ve bahçe temizliği sırasında çöplerin yakılması amacı ile ateş yakmak da yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bağ ve bahçe temizliği neticesinde oluşan çöplerin yakılmasının yasaklandığını duyurdu. Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşlerim, ilimizde bahçe ve ev eklentilerinde ot, çalı ve çırpıların yakılması sonucu iki yangın çıkmıştır. Bu nedenle bağ ve bahçe temizliği sonucunda oluşan çöplerin yakılması yasaklanmıştır. Hep beraber bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Sizlere güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 29 Temmuz’da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahsın çevre temizliği yapmak için yaktığı ateş, ormanlık alana sıçramış ve çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan küle dönmüştü.
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