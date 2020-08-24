Kocaeli’de orman yangınına helikopterle müdahale sürüyor
KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİ HALIDERE'DE YAKLAŞIK 10 HEKTARLIK ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGINA KARADAN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARAZÖZLERİ HAVADAN İSE HELİKOPTER İLE MÜDAHALE SÜRÜYOR. SÖNDÜRME EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALMAYA ÇALIŞIYOR.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere’de yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangına karadan Orman Müdürlüğü arazözleri havadan ise helikopter ile müdahale sürüyor. Söndürme ekipleri yangını kontrol almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının geniş alana yayıldığını görenler, durumu İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. Hızla büyüyen yangına helikopter ile müdahale edilmeye başlandı. Marmara Körfezi’nden su alan helikopter, havadan yanan alanı söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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