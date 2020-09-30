Kocaeli’de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza

Kocaeli’de yapılan korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 209 kişiye 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 13 şahıs kesilen cezaların sonrası yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 432 iş yeri ve 21 bin 698 kişiyi sorguladı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişi, maske takmadığı belirlenen 188 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplamda 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 iş yeri ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye ceza kesildi.

Öte yandan denetimler sırasında yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.