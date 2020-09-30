Kocaeli’de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza
KOCAELİ’DE YAPILAN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNDE, PANDEMİ KURALLARINA AYKIRI HAREKET EDEN 209 KİŞİYE 118 BİN 100 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ. DENETİMLERDE KARANTİNA İHLALİ YAPAN 13 ŞAHIS KESİLEN CEZALARIN SONRASI YURDA YERLEŞTİRİLDİ. (ARŞİV)
Kocaeli’de yapılan korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 209 kişiye 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 13 şahıs kesilen cezaların sonrası yurda yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 432 iş yeri ve 21 bin 698 kişiyi sorguladı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişi, maske takmadığı belirlenen 188 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplamda 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 iş yeri ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye ceza kesildi.
Öte yandan denetimler sırasında yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.
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