banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!

Kocaeli’de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 75 kişilik ekibin katılımıyla, kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Asayiş 13.10.2021, 09:48
Kocaeli’de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 75 kişilik ekibin katılımıyla, kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat yapıldı. Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde yapılan kentsel arama kurtarma tatbikatına, arama kurtarma, sağlık, güvenlik, trafik ve yerleştirme çalışma grupları yer aldı. Çalışma gruplarının ekipmanlarıyla birlikte katıldığı tatbikatta, kentsel arama kurtarma ve yaralı kurtarma aksiyonları gerçekleştirildi.

Tatbikata 11 AFAD personeli, 2 müdahale aracı, 3 intikal aracı, 6 itfaiye personeli, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, 2 arama kurtarma köpeği başta olmak üzere toplam 75 kişilik ekip katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1