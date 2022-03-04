Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bosna Hersek’te de stabil olmayan, kırılgan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.
Kocaeli’de kamyon alev alev yandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.
Asayiş 04.03.2022, 15:52
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.
Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kandıra Sapağı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Yangın ile inceleme başlatıldı.