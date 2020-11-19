Kocaeli’de kalpazan çetesine operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli’de bir matbaaya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere basılmış 1 buçuk milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de bir matbaaya sahte dolar üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen Çayırova ilçesindeki fabrikaya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış olduğu belirlenen 1 buçuk milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Rusya, 1 Sırbistan uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.