Kocaeli’de kadının doğalgaz vanalarını açtığı dairede patlama: 15 ev ve bir araç hasar gördü

Kocaeli’de eşinden ayrılan bir kadının kapı ve pencereleri kapatarak doğalgaz vanalarını sonuna kadar açması neticesinde patlama meydana geldi. Patlama sesine uykuda yakalanan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Savaş alanına dönen binada toplam 15 ev ve bir araç hasar görürken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve zemin katta yaşayan M.İ. isimli kadın, doğalgaz vanalarını sonuna kadar açtı. Bir süre sonra dairede patlama meydana geldi. Patlama neticesinde daire alev topuna dönerken, binadaki cam ve kapılar basıncın şiddetiyle yerlerinden çıktı. Onlarca daire patlamadan dolayı hasar görürken, vatandaşlar patlama sesi ile sokağa döküldü. M.İ.’nin ise patlamanın ardından binanın içerisinde bayıldığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, M.İ. hastaneye kaldırıldı. İki binada toplam 15 ev ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi.

"Dehşet alanı gibiydi, ev yıkıldı"

Patlamanın yaşandığı dairenin karşı dairesinde oturan Fatma Tuğal, “Sabah erken saatlerinde saat 05.30 sıralarında sese uyandık. Dehşet alanı gibiydi, ev yıkıldı. Camımız patladı, kapılar yerinden fırladı. Biz de yataktan fırladık, o arada oğlum yatakta sıkışmıştı. Bütün eşyalarımız, kapı ve pencerelerimiz kırıldı. Her yerin cam parçaları olması sebebiyle içeride mahsur kaldık. Karşı komşumuzun kapısı bizim kapının önüne uçmuştu. O kapıyı kaldırdıktan sonra dışarıya çıkabildik. Kadının evi patlattıktan sonra gelip kapı eşiğinde bayıldığını gördük. Beyaz eşyalarım, mobilyalarım hiçbir şeyim kalmadı, hepsi kırıldı. Kadının neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu evi 3 ay önce aldım. Evin borcunu ödemeden kadın evimizi yıktı” dedi.

"Patlamanın şiddetiyle bağırarak uyandım, çok korktum"

Karşı apartmanda oturan ve dairesinin camları patlayan Mustafa Vural ise, “Patlamanın şiddetiyle bağırarak uyandım, çok korktum. Perdeyi çektiğimde pencerelerin hepsinin patladığını gördüm" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.