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Kocaeli’de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu
Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 tarihi eser ele geçirildi.
Asayiş 10.06.2022, 21:14
Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, N.D. ve E.D. isimli şüphelilerin, araç ile İzmit ilçesine tarihi eser getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler, kontrol noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait sikke ile obje olmak üzere toplam 834 tarihi eser ele geçirildi. Aynı zamanda ruhsatsız tabanca da bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.