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Kocaeli’de inşaatta iple asılı erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, vatandaşlar tarafından inşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulundu.

Asayiş 09.06.2021, 10:41
Kocaeli’de inşaatta iple asılı erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, vatandaşlar tarafından inşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulundu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binanın önünden geçen vatandaşlar, içeride erkek bir şahsın iple asılı halde olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Eren Özmen (38) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özmen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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