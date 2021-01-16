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Kocaeli’de hastane personeli korona virüse yenildi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastanenin doğumhane bölümünde çalışan hastane personeli, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Asayiş 16.01.2021, 13:30
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastanenin doğumhane bölümünde çalışan hastane personeli, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İzmit’te bulunan özel bir hastanede doğumhane personeli olarak çalışan 45 yaşındaki Aşkın Demirören, korona virüse yakalandı. Tedavi altına alınan Demirören tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demiröen’in cenazesi yapılacak işlemler sonrasında toprağa verilecek.
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