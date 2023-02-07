Kocaeli’de filim sahnelerini aratmayacak kovalamaca nefes kesti, 2 polis yaralandı

Kocaeli’de ‘dur’ ihtarına uymayarak polisten kaçan araç başka bir araca çarptı. Kaza yapan araçtan inen bir kişi ise silah zoruyla bir diğer aracı gasp etti. İki araçla kaçmaya başlayan şüphelilerden biri Körfez ilçesinde polis araçlarına çarptıktan sonra, diğeri ise Gebze ilçesinde yakalandı. Meydana gelen kaza neticesinde 2 polis ve bir şüpheli yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin durdurmak istediği P.S yönetimindeki araç ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre ilerleyen araç Kandıra Sapağı Mevkiinde trafik ışıklarında durduğu esnada yanına yaklaşan iki polis aracı ile kontrol altına alınmak istendi. Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında araçta yolcu olarak bulunan D.Y isimli şahıs aniden araçtan aşağıya indi, koşarak uzaksan şahıs silah zoruyla tehdit ettiği 41 EV 794 plakalı aracı gasp ederek kaçmaya başladı. P.S ise fırsattan yararlanarak arkasında bulunan Ersin Eskar hakimiyetindeki 34 NJS 80 plakalı otomobile çarptıktan sonra araçla birlikte kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi Gebze istikametine doğru seyreden 2 aracı kovalamaya başladı. Polis ekiplerince Körfez ilçesi Hereke bölgesinde önü kesilen D.Y bu kez de ters istikamete girerek D-100 Karayolundaki uzun kovalamaca neticesinde Şirinyalı mevkiinde ikisi sivil biri resmi olmak üzere toplamda 3 polis aracına çarptıktan sonra durduruldu. Yaralanan D.Y polis ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza neticesinde 2 polis ise yaralandı. Yaralanan polisler olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendi imkanlarıyla Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Öte yandan silah zoruyla gasp ettiği araçla Gebze istikametine doğru kaçan P.S isimli şahsın da yakalandığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu ise yaralanan 2 polisi hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

“Önümdeki araba geri gelerek bana vurdu. Daha sonra hepsi araçlarına binip kaçtılar”

Yaşanan olayın ilk anlarına şahitlik eden Ersin Ezkar, “Eve giderken Kandıra Sapağı ışıklarında durdum önümdeki aracın sağında ve solunda sivil polisler varmış birden indiler. Önümdeki araba geri gelerek bana vurdu. Daha sonra hepsi araçlarına binip kaçtılar, polis ekipleri de takip etti. Bu adamlardan şikayetçiyim arabamın hali de ortada” dedi.