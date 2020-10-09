banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ’NÜN JANDARMA YAPILANMASINA YÖNELİK KOCAELİ MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 09.10.2020, 10:47
2
Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü görevde jandarma uzman çavuş, 1 ihraç jandarma astsubay ve 2 ihraç jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2