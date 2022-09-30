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Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli’de FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında emekli astsubay ve ihraç astsubayın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 30.09.2022, 10:52
Kocaeli’de FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında emekli astsubay ve ihraç astsubayın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, emekli astsubay, ihraç astsubay ile 2 sivil sözde mahrem sorumlu olmak üzere 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.