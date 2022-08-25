Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli’de terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Ağustos’ta düzenlenen operasyonların neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.