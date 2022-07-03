Kocaeli’de fabrikada yangın

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.