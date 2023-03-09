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Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 09.03.2023, 16:04
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Atalar Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler tedbir amaçlı fabrikaya alınmadı, güvenli alanda beklettirildi. Dumanların ilçenin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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