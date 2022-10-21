Kocaeli’de fabrika yangını korkuttu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan köpük strafor fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kudretli Sokak üzerinde bulunan ve köpük strafor üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.