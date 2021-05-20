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Kocaeli’de ev yangını, müdahale sürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Asayiş 20.05.2021, 14:29
Kocaeli’de ev yangını, müdahale sürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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