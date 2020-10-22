banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Kocaeli’de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE TARLADA ÇALIŞIRKEN DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ, YARALI OLARAK KURTARILDIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI.

Asayiş 22.10.2020, 14:57
2
Kocaeli’de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi, yaralı olarak kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Karagöllü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K. adlı çiftçi, Karagöllü mevki’indeki tarlasında çalışmak için traktörü ile evden çıktı. Bir süre tarlada çalışan Metin K., kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Metin K., ambulansa alınarak M.Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3