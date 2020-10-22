Kocaeli’de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi, yaralı olarak kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Karagöllü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K. adlı çiftçi, Karagöllü mevki’indeki tarlasında çalışmak için traktörü ile evden çıktı. Bir süre tarlada çalışan Metin K., kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Metin K., ambulansa alınarak M.Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.