Kocaeli’de çıplak halde kadın cesedi bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çıplak halde kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan çelik köprü altında çıplak halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.