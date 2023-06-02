Kocaeli’de cinayet: Bir kişi tutuklandı
KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN VE KAYIPLARA KARIŞAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli şahıs gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple E.Y.’ye silahla ateş ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. B.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y.’nin cenazesi kılınan namazın ardından Suadiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.