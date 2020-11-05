Kocaeli’de cami inşaatından düşen işçi yaralandı
KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE CAMİİ İNŞAATINDA ÇALIŞTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK ÜÇ METRE YÜKSEKTEN ZEMİNE DÜŞEREK YARALANAN İŞÇİ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde cami inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek üç metre yüksekten zemine düşerek yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki Kent Meydanı içerisinde yapımı devam eden cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami inşaatında çalışan Halis A., bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu Halis A.’nın yaralandığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halis A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
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