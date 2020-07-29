Kocaeli’de bor madeni yüklü tırın devrilme anı kamerada
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRA YAPTIĞI TIR DEVRİLDİ. TIRIN DEVRİLME ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tır devrildi. Tırın devrilme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Güreşçi idaresindeki 43 PJ 055 plakalı bor madeni yüklü tır, hatalı sollama yapan otomobile çarpmak istemeyen sürücüsünün manevra yapması sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Tır sürücüsü Ahmet Güreşçi, kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen Güreşçi’nin yardımına koştu.
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından tır vinç yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
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