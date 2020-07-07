Kocaeli’de boğulan polis memuru toprağa veridi
KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU MUHAMMET ŞAHİN GÜLMEZ, TOPRAĞA VERİLDİ.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Muhammet Şahin Gülmez toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra ilçesi Kerpe sahiline giden polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (37) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Gülmez’in su yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülmez, ambulansla kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Gülmez için İzmit Karadenizliler Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gülmez’in ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Gülmez’in naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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