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Kocaeli’de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ele geçirildi
KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN KAMYONDA YAPILAN ARAMALARDA, 9 BİN 350 KUTU İÇERİSİNDE 1 MİLYON 950 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 21.08.2020, 12:37
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Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan kamyonda yapılan aramalarda, 9 bin 350 kutu içerisinde 1 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM otoyolu üzerinde şüpheli görülen bir kamyon durduruldu. Kamyonda polis ekiplerince yapılan aramalarda 9 bin 350 kutu içerisinde 1 milyon 950 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıs hakkında adli işlem uygulandı.
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