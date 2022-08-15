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Kocaeli’de bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 15.08.2022, 18:28
Kocaeli’de bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı.

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