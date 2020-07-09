Kocaeli’de binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
KOCAELİ’NİN İZMİT VE DERİNCE İLÇELERİNDE İŞ YERLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 111 KİLO 425 GRAM AÇIK TÜTÜN VE 10 BİNLERCE ADET BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.
Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 111 kilo 425 gram açık tütün ve binlerce adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve makaron satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve İzmit ilçelerinde belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 23 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan denetimler kapsamında 4 iş yerinde yapılan kontrollerde ise bulunan 111 kilo 425 gram açık tütün ve yerli üretim olan 49 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
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