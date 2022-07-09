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Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık keserken yaralandı

Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık keserken satır ya da bıçakla kendini yaraladı.

Asayiş 09.07.2022, 17:35
Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık keserken yaralandı

Kocaeli’de bayramın ilk günü 271 kişi kurbanlık keserken satır ya da bıçakla kendini yaraladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hastaneler, Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans veya kendi imkanlarıyla hastanelere gelen vatandaşlar, tedavi altına alındı.

Gün içerisinde kurbanlık keserek hastanelere giden kişi sayısı 271’e ulaştı.

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