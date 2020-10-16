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Kocaeli’de aranması olan 22 kişi eş zamanlı operasyonlar ile yakandı

KOCAELİ’DE İL GENELİNDE YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANMASI OLAN 22 KİŞİ YAKALANDI.

Asayiş 16.10.2020, 17:24
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Kocaeli’de aranması olan 22 kişi eş zamanlı operasyonlar ile yakandı

Kocaeli’de il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, parada sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 17 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

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