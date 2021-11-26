Kocaeli’de araç içerisinde 18 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 18 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından il göç idaresine teslim edilirken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında Gebze ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüpheli bulunan bir araç durdurularak içerisinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda araç içerisinde 18 düzensiz kaçak göçmen tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra il göç idaresine teslim edildi. Araç sürücüsü A.E.H. isimli şahıs ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.