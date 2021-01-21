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Kocaeli’de alkol aldığı arkadaşını öldüren şahsa 11 yıl hapis

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde beraber alkol aldığı arkadaşını darp ederek öldüren zanlı, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 21.01.2021, 13:25
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Kocaeli’de alkol aldığı arkadaşını öldüren şahsa 11 yıl hapis

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde beraber alkol aldığı arkadaşını darp ederek öldüren zanlı, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılında 4 Temmuz Mahallesi Plajyolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bahçesine giren ekipler, yerde bulunan cesetle karşılaştı. Cesedin yanında bulunan S.C. (34) ve Oktay B’nin (50) durumdan şüphelenen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Kenan Tunç’a ait olduğu tespit edilen ceset, olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, cesedin başındaki 2 şüpheli Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde Kenan Tunç ve S.C’nin olay gününden bir gün önce buluştukları ve alkol aldıkları belirlendi.

Alkol aldıkları arkadaşlarını darp ederek öldürdüler

Olay sabahı Kenan Tunç ile Oktay B’nin bir kahvehanede buluştukları, daha sonra aracı ile kahvehanenin önüne gelen S.C. ile birlikte bir tekel bayiye gittikleri, alkol aldıktan sonra olayın yaşandığı apartmandaki S.C’nin evine gittiği öğrenildi. İddiaya göre, evde bir süre alkol alan şahısların tartışmaya başladığı, şahıslar arasında çıkan tartışma sonrasında Oktay B. ve S.C’nin, Tunç’u darp etmeye başladığı, ardından Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Karar duruşmasında savunma yapmadılar

İki şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İki sanığın, yargılanmasına Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Duruşma salonunda tutuksuz yargılanan S.C. ve avukatlar hazır bulunurken, Oktay B. ise SEGBİS ile katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, daha önceki savunmalardan başka söyleyeceklerinin olmadığını dile getirdiler.

Arkadaşını öldüren şahsa 11 yıl hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.C’nin hakkında yeterli bir delil olmadığı anlaşıldığı için beraatine karar verdi. Heyet, Oktay B.’nin ’kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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