banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!

Kocaeli’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise düzenlenen operasyonda, 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Asayiş 06.05.2021, 17:30
Kocaeli’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise düzenlenen operasyonda, 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan bir tesiste lisanssız olarak kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen tesise operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.C. isimli şahsa ait üretim tesisinde yapılan aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
açık