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Kocaeli’de 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDA İKİ İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 51 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 29.10.2020, 21:56
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafında iki iş yerine düzenlenen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki iki cep tkkanında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cep telefonlarına IMEİ kopyalanarak piyasaya sürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından iki iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarına el konulurken, konuyla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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