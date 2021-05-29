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Kocaeli’de 4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde aralarında dini nikahlı eşinin de bulunduğu 4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs tutuklandı.

Asayiş 29.05.2021, 19:21
Kocaeli’de 4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde aralarında dini nikahlı eşinin de bulunduğu 4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. isimli şahıs, henüz öğrenilemeyen bir sebeple dini nikahlı eşinin de aralarında olduğu 4’ü çocuk toplam 7 şahsı bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu G.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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