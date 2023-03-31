Kocaeli’de 450 bin TL değerinde kaçak sigara malzemesi ele geçirildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda 450 bin TL değerinde kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gölcük’te operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde ekiplerce piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan 340 bin boş makaron, 44 bin dolu makaron, 14 bin boş sigara paketi, 3 kilo 600 gram kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinası, hava kompresörü ve nem ölçme cihazı ele geçirildi.