Kocaeli’de 437 ekip, 3 bin 772 personel yılbaşı akşamı için hazır

Yılbaşı akşamı görevi başında olan kolluk kuvvetleri, itfaiye ekipleri ve Acil Sağlık personellerini ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde toplam 437 ekip ve 3 bin 772 personel görev başında. Ayrıca acil olaylara müdahale edebilmek bakımından farklı yerlerde konuşlanmış güvenlik birimlerimiz bulunmaktadır. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için çalışan gerektiğinde canını feda eden aziz kahramanları kutluyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, görevi başında yılbaşına polis memuru, itfaiye ekipleri ve hastane acil personellerini ziyaret etti. Vali Yavuz, ekiplerin gerçekleştirdiklerin denetimleri ve çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerin yeni yılını tebrik etti. İlk olarak Kartepe’de uygulama noktasını ziyaret eden Vali Yavuz’a İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da eşlik etti. Burada yapılan açıklamada yılbaşı akşamı polis ve jandarmanın 437 ekip ve 3 bin 772 personelin görev yapacağı belirtildi. Daha sonra itfaiye müfrezesinde yapılan açıklamada ise itfaiye teşkilatının 2022 yılı boyunca 10 bin 300 vakaya müdahale ettiği söylendi. Son olarak Acil Servis’e gidilen programda Vali Yavuz personellere ve vatandaşlara gül dağıttı. Vali Yavuz, burada bir hasta yakınının ricasını da kırmayarak hastaya telefondan mutlu yıllar diledi.

“437 ekip ve 3 bin 772 personel görev”

Uygulama noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, “Yeni yılın, milletimize insanlık alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizde halkımızın yılbaşını huzur içinde geçirmesi bakımından valiliğimizin koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları doğrultusunda gerek emniyet müdürlüğümüz gerek il jandarma komutanlığımız ve sahil güvenlik birimlerimizle şehrimizde gerekli planlamalar yapıldı. Diğer kurumlarımız tarafından gıda denetimi başta olmak üzere tarım ve hayvancılık il müdürlüğümüz, belediyelerimiz, itfaiye dairemiz, İSU, Telekom gibi diğer kuruluşlarımızla her türlü tedbiri alarak çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin güvenliğine kast eden taşeron terör faaliyetlerinin takip edilmesi ve engellenmesi bakımından da yine güvenlik birimlerimiz her türlü tedbiri alıyor ve bunları titizlikle uyguluyor. Bu çerçevede bugün itibariyle İl Emniyet Müdürlüğümüz 306 sabit ve yaya ekibi ile 2 bin 596 personelle sahada. İl Jandarma Komutanlığımız ise 131 sabit ve yaya ekibi ile bin 176 personel sahada görevi başındalar. İlimizde toplam 437 ekip ve 3 bin 772 personel görev başında. Ayrıca acil olaylara müdahale edebilmek bakımından farklı yerlerde konuşlanmış güvenlik birimlerimiz bulunmaktadır. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için çalışan gerektiğinde canını feda eden aziz kahramanları kutluyoruz. Cansiperane görev yapan güvenlik birimlerimizin Allah saç tellerine zeval getirmesin. Herkes uyuyana kadar ayakta ve görevimiz başındayız" diye konuştu.

“İtfaiye teşkilatı 2022 yılı içerisinde 10 bin 300 vakaya müdahale etti”

İtfaiye teşkilatının 2022 yılındaki etkisinden bahseden Vali Yavuz, “İlimiz; Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji üstüdür. Dolayısıyla endüstriyel çok sayıda tesisimizin olduğu bir şehir. Bu anlamda itfaiye teşkilatının imkan ve kabiliyeti bizim için çok değerli. İtfaiye teşkilatı geçmişten beri önem arz etmektedir. İtfaiye teşkilatı özellikle konut yangınları başta olmak üzere birçok şeye müdahale ediyor ama ilimiz açısından çok daha kıymetli değerli çünkü ilimizin ekonomisin önemli bir kısmı burada görülüyor. İlimiz 70 ilden fazla vergi veren bir şehir. İtfaiye teşkilatı 2022 yılı içerisinde 10 bin 300 vakaya, çeşitli olaya müdahale etti. Bu ciddi bir sayı. Çok başarılı bir teşkilat, herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onlarla uykusuz, tedirgin saatlerimiz oluyor. Herhangi bir yangın olduğunda sürekli irtibat halinde oluyoruz. Hepsinin yeni yılını kutluyoruz, Allah kaza bela vermesin. İnşallah bu gece yangınsız, ihbarsız bir gece olur diye ümit ediyoruz” dedi.